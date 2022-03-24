Спасатели нашли останки погибших при крушении Boeing на юге Китая

pexels.com/PD Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 9 Опубликовано Обновлено

Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...

pexels.com/PD

Спасатели обнаружили останки людей, погибших при крушении Boeing-737 на юге Китая, сообщает в среду китайское телевидение.

Там уточнили, что на месте трагедии также был обнаружен речевой самописец из кабины экипажа. Его направили на экспертизу в Пекин.

Все произошло днем 21 марта. Воздушный лайнер компании China Eastern Airlines рейса MU573, летевший из Куньмина в Гуанчжоу, начал резко снижаться. Несмотря на попытки диспетчеров связаться с экипажем, ответа они не получили. Самолет упал в горной местности рядом с деревней Моланг в уезде Тэнсянь города Учжоу. На борту находились 123 пассажира и девять членов экипажа.

загрузка...
 
 
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
Translate »