Спасатели нашли останки погибших при крушении Boeing на юге Китая

Все произошло днем 21 марта. Воздушный лайнер компании China Eastern Airlines рейса MU573, летевший из Куньмина в Гуанчжоу, начал резко снижаться. Несмотря на попытки диспетчеров связаться с экипажем, ответа они не получили. Самолет упал в горной местности рядом с деревней Моланг в уезде Тэнсянь города Учжоу. На борту находились 123 пассажира и девять членов экипажа.