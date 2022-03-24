Спасатели нашли останки погибших при крушении Boeing на юге Китая

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Спасатели обнаружили останки людей, погибших при крушении Boeing-737 на юге Китая, сообщает в среду китайское телевидение.
Там уточнили, что на месте трагедии также был обнаружен речевой самописец из кабины экипажа. Его направили на экспертизу в Пекин.
Все произошло днем 21 марта. Воздушный лайнер компании China Eastern Airlines рейса MU573, летевший из Куньмина в Гуанчжоу, начал резко снижаться. Несмотря на попытки диспетчеров связаться с экипажем, ответа они не получили. Самолет упал в горной местности рядом с деревней Моланг в уезде Тэнсянь города Учжоу. На борту находились 123 пассажира и девять членов экипажа.
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