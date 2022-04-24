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    Спасатели нашли девять человек с пропавшего круизного судна на севере Японии

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Спасатели нашли девять человек с пропавшего круизного судна на севере Японии

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    pixabay.com

    Сотрудники береговой охраны Японии спасли девять человек с круизного лайнера Kazu 1, который пропал вблизи острова Хоккайдо, передает телеканал NHK.

    Установлено, что пострадавшие были найдены в бессознательном состоянии. В настоящее время информация об их состоянии не поступала. Другие обстоятельства произошедшего выясняются.

    Ранее телеканал «360» сообщал, что 23 апреля круизное судно с 24 пассажирами на борту стало тонуть в северной части Японии. На место ЧП отправились спасательные самолеты и патрульные суда.

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