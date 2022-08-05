Спасатели МЧС предупредили петербуржцев о ливнях, граде и грозах 6 августа

Ухудшение погодных условий ожидается на территории Петербурга 6 августа, предупредили сотрудники ГУ МЧС России по городу.
Согласно прогнозу синоптиков, в Северной столице ожидается ливень, грозы, а местами возможно выпадение града. При этом порывы шквалистого ветра могут достигать 27 метров в секунду.
«Ожидаются грозы, ливни, местами град, при грозах усиление ветра порывами до 27 метров в секунду», — говорится в сообщении ведомства.
При этом столбики уличных термометров покажут до +28 градусов, в Ленинградской области — до +29 градусов. Но уже к воскресенью заметно похолодает: ожидается до +15 градусов ночью и до +23 градусов днем.