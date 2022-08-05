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Спасатели извлекли туристку из трехметровой трещины на южном склоне Эльбруса

Спасатели извлекли туристку из трехметровой трещины на южном склоне Эльбруса
pxhere.com

Туристка из Краснодара провалилась в ледовую трещину глубиною около трех метров на южном склоне Эльбруса. Инцидент произошел на высоте четырех тысяч метров, рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии.

По данным ведомства, на помощь девушке пришла группа спасателей. В результате случившегося туристка не пострадала, однако сильно замерзла.

Отмечается, что жительница Краснодара совершала восхождение на Эльбрус в составе незарегистрированной группы из двух человек. В спасательной операции принимали участие пять специалистов и одна единица техники.

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