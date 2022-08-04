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Спасатели извлекли тела женщины и ее дочери из Черной реки в Сургуте

Спасатели извлекли тела женщины и ее дочери из Черной реки в Сургуте
pxhere.com

Несчастный случай произошел в Сургуте. Гражданка и ее 12-летняя дочь утонули во время купания в реке Черной. Проводится проверка. Об этом сообщает прокуратура ХМАО.

По предварительным данным, женщина вместе с двумя несовершеннолетними детьми отдыхала на пляже, где плавать запрещено. Зайдя в воду, они начали тонуть. Случайный прохожий успел спасти мальчика. Его мать и сестра ушли на дно.

На место были вызваны спасатели. Они достали тела на поверхность. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося.

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