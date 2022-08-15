Спасатели извлекли из-под завалов тело пятой жертвы взрыва в Ереване

Число погибших в результате взрыва в ТЦ «Сурмалу» в Ереване увеличилось до пяти человек. Такие данные в соцсетях привел пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.
Тело пятого погибшего спасатели извлекли из-под завалов. Личности двух жертв взрыва пока не установлены, отметил представитель ведомства.
МВД Армении днем ранее опубликовало имена погибших Мисака Маргаряна и Анаита Мхитаряна. Третьей погибшей стала Джемма Назарян 1960 года рождения. Без вести пропавшими по-прежнему считаются 17 человек, добавили в МЧС Армении.
Взрыв в торговом центре «Сурмалу» произошел днем 14 августа. Причиной происшествия, возможно, стал пожар на складе пиротехники.