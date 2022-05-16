Спасатели эвакуировали ямальских тундровиков из-за сильного потопа

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Ямальцы, находящиеся в Панаевской тундре, оказались отрезанными от мира из-за потопа. На помощь 22 жителям поспешили спасатели.
Кочевники отправились на семи снегоходах в свой чум из Панаевска. Однако добраться до места не получилось — потоп преградил им путь в 15 км от дома. В ловушке оказались 22 человека, среди них восемь детей, передает сайт «Красный Север».
Спасатели благополучно эвакуировали людей после того, как они связались с экстренными службами. За группой вылетел вертолет. Всех детей и девятерых взрослых доставили до дома. Пятеро от помощи отказались. На данный момент известно, что никто не пострадал.
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