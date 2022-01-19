Спасатель Халилов посоветовал растирать конечности при первых признаках обморожения

Обморожение конечностей может настигнуть не только при экстремальном холоде, но и при нуле градусов на улице.

Чаще всего обморожению подвергаются пальцы рук и ног, а также нос и уши. Опаснее всего ветер и влажность. Об этом рассказал аттестованный спасатель МЧС, автор специального курса «Наука выживать» Эдуард Халилов радио Sputnik.

«Обморожение связано с теми частями тела, которые находятся без защиты. В первую очередь это пальцы рук, потому что люди ходят без перчаток, и пальцы ног — это может быть связано с тонкой или тесной обувью, с тонкой стелькой. Помимо пальцев часто можно обморозить уши, нос. Человек потихоньку начинает замерзать, кровь от конечностей начинает отливать ближе к центру, сосуды спазмируются и получается обморожение», — сказал Халилов.

На начальном этапе обморожения можно самому себе помочь. При замерзании нужно растереть конечно. Однако если конечности перестают чувствоваться, растирать нельзя. В этом случае нужно найти теплое помещение, расстегнуться и прогреть тело изнутри. При серьезном обморожении необходимо обратиться к врачам.

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