«Спартак» впервые одержал победу в РПЛ под руководством Абаскаля

В матче второго тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 4:1. Эта победа стала первой для столичного клуба с момента назначения главным тренером испанца Гильермо Абаскаля.
В ходе игры дублем отметился Роман Зобнин. Ему удалось поразить ворота Матвея Сафонова на 30-й и 52-й минутах матча. На 46-й и 83-й минутах голы забили Квинси Промес и Виктор Мозес соответственно.
«Краснодару» удалось реализовать лишь один момент — пенальти на 60-й минуте. Одиннадцатиметровый удар точно исполнил Эдуард Сперцян. До этого, в первом тайме, красную карточку получил Александр Черников. Краснодарцы доигрывали матч вдесятером.
Меж тем для Гильермо Абаскаля это была третья официальная игра в качестве тренера «Спартака». Столичная команда впервые обыграла соперника под его руководством.