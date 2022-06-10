«Спартак» расстался с главным тренером Паоло Ваноли после победы в Кубке России

Итальянец Паоло Ваноли покинул пост главного тренера «Спартака». Соответствующее заявление появилось на официальном сайте красно-белых.
Пресс-служба московского клуба подчеркнула, что стороны заранее договорились о разрыве контракта по обоюдному согласию. Кроме самого Ваноли, «Спартак» покидают также и члены его тренерского штаба.
«Пригласив итальянского специалиста в конце прошлого года, наш клуб рассчитывал на долгосрочное сотрудничество. И своей работой за эти полгода, которая привела красно-белых к первой за 19 лет победе в Кубке России, Паоло доказал свой профессионализм», — следует из заявления команды.
Ваноли возглавил московский клуб в декабре 2021 года. При итальянце «Спартак» впервые за 19 лет стал триумфатором Кубка России и завершил сезон Российской премьер-лиги на десятой строчке.