Новости01

«Спартак» расстался с главным тренером Паоло Ваноли после победы в Кубке России

«Спартак» расстался с главным тренером Паоло Ваноли после победы в Кубке России
Паоло Ваноли Global look press/Stupnikov Alexander

Итальянец Паоло Ваноли покинул пост главного тренера «Спартака». Соответствующее заявление появилось на официальном сайте красно-белых.

Пресс-служба московского клуба подчеркнула, что стороны заранее договорились о разрыве контракта по обоюдному согласию. Кроме самого Ваноли, «Спартак» покидают также и члены его тренерского штаба. 

«Пригласив итальянского специалиста в конце прошлого года, наш клуб рассчитывал на долгосрочное сотрудничество. И своей работой за эти полгода, которая привела красно-белых к первой за 19 лет победе в Кубке России, Паоло доказал свой профессионализм», — следует из заявления команды. 

Ваноли возглавил московский клуб в декабре 2021 года. При итальянце «Спартак» впервые за 19 лет стал триумфатором Кубка России и завершил сезон Российской премьер-лиги на десятой строчке.

паоло ваноли спартак Футбол
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.