«Спартак» расстался с главным тренером Паоло Ваноли после победы в Кубке России

«Пригласив итальянского специалиста в конце прошлого года, наш клуб рассчитывал на долгосрочное сотрудничество. И своей работой за эти полгода, которая привела красно-белых к первой за 19 лет победе в Кубке России, Паоло доказал свой профессионализм», — следует из заявления команды.