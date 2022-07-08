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«Спартак» показал проморолик к матчу с «Зенитом» с отсылкой на «Очень странные дела»

«Спартак» показал проморолик к матчу с «Зенитом» с отсылкой на «Очень странные дела»
spartak.ru

Московский «Спартак» подготовил специальную презентацию к матчу с петербургским «Зенитом» за Суперкубок России. Она опубликована в официальном Twitter-аккаунте клуба.

Создатели ролика реализовали идею сериала «Очень странные дела», где группа главных героев побеждает силы зла в его логове. В ролике приняли участие трое футболистов москвичей: Александр Соболев, Антон Зиньковский и Наиль Умяров.

«Зенит» и «Спартак» сыграют матч за Суперкубок в Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Выбор места проведения встречи был негативно воспринят со стороны московского клуба, который даже собирался бойкотировать игру.

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