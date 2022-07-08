«Спартак» показал проморолик к матчу с «Зенитом» с отсылкой на «Очень странные дела»

Московский «Спартак» подготовил специальную презентацию к матчу с петербургским «Зенитом» за Суперкубок России. Она опубликована в официальном Twitter-аккаунте клуба.
Создатели ролика реализовали идею сериала «Очень странные дела», где группа главных героев побеждает силы зла в его логове. В ролике приняли участие трое футболистов москвичей: Александр Соболев, Антон Зиньковский и Наиль Умяров.
«Зенит» и «Спартак» сыграют матч за Суперкубок в Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Выбор места проведения встречи был негативно воспринят со стороны московского клуба, который даже собирался бойкотировать игру.