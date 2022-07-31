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«Спартак» на своем поле победил «Оренбург» и поднялся на второе место в таблице РПЛ

«Спартак» на своем поле победил «Оренбург» и поднялся на второе место в таблице РПЛ
Global look press/Stupnikov Alexander

Московский «Спартак» обыграл «Оренбург» в домашнем матче 31-го чемпионата России по футболу. 

«Спартак» со счетом 4:1 обыграл «Оренбург» в первой домашней встрече РПЛ сезона-2022/23. Дублем в составе красно-белых отметился Квинси Промес. Еще по голу забили Александр Соболев и Кристофер Мартинс. Иван Башич стал автором единственного мяча «Оренбурга» в минувшем матче. 

Благодаря победе «Спартак» набрал семь очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, сравнявшись по баллам с лидирующим «Зенитом» и ЦСКА. «Оренбург» остался на десятой строчке. 

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