«Спартак» на своем поле победил «Оренбург» и поднялся на второе место в таблице РПЛ

«Спартак» со счетом 4:1 обыграл «Оренбург» в первой домашней встрече РПЛ сезона-2022/23. Дублем в составе красно-белых отметился Квинси Промес. Еще по голу забили Александр Соболев и Кристофер Мартинс. Иван Башич стал автором единственного мяча «Оренбурга» в минувшем матче.