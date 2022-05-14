SpaceX запустила в космос 53 спутника Starlink и анонсировала следующий запуск в течение суток

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Компания Илона Маска SpaceX осуществила сегодня запуск на орбиту 53 спутников Starlink при помощи ракеты-носителя Falcon 9. Для последней это уже 134 успешная миссия подряд. Старт состоялся с площадки на базе ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) в 15:09 по местному времени (01:09 14 мая по московскому времени).





Все запущенные спутники уже развернуты на низкой околоземной орбите. Этот пуск оказался 53 по счету в текущем году в мире и 28 – в США. Для ракеты Falcon 9 это была 19 миссия в текущем году (в общей сложности она выполнила уже 153 миссии) и 134 последовательный успешный запуск. Интересно, что после того, как завершилось развертывание спутников, SpaceX сообщила о том, что следующий запуск Falcon 9 состоится через 22,5 часа. Ракета вновь выведет на орбиту 53 спутника.