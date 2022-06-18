SpaceX запустила ракету с германским военным разведывательным спутником разработки Airbus

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Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon-9 с разведывательным спутником для нужд германских военных. Пуск был осуществлен со стартового комплекса базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния в 07:19 по местному времени (17:19 по московскому времени).

Спустя восемь минут после старта первая ступень носителя была в автоматическом режиме посажена на площадку, расположенную на космодроме. Первая ступень Falcon-9 ранее была использована в двух запусках SpaceX.

Спутник SARah-1 был разработан компанией Airbus по заказу германских военных. Ожидается, что впоследствии на орбиту будут выведены еще два аналогичных спутника, вместе они придут на смену устаревшим германским разведывательным спутникам системы SAR-Lupe.