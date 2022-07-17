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SpaceX вывела на орбиту еще 53 спутника Starlink, теперь их уже 2858

SpaceX вывела на орбиту еще 53 спутника Starlink, теперь их уже 2858

Компания SpaceX сегодня осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 53 мини-спутников для своей орбитальной интернет-сети Starlink.


Старт ракеты-носителя с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 10:20 по времени восточного побережья США (17:20 по московскому времени). «Развертывание 53 спутников Starlink подтверждено», – сообщила компания в Twitter через 15 минут после запуска ракеты.

C мая 2019 года SpceX вывела на орбиту 2858 спутников, из них 2074 спутника находятся в рабочем состоянии. В настоящее время сеть доступна пользователям в Северной Америке, Европе и Австралии, на этой неделе Starlink получила авторизацию в качестве оператора связи в Грузии. 

spacex Starlink
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