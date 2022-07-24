Технологии0

SpaceX вывела на орбиту 53 спутника Starlink. Предыдущий запуск Starlink состоялся всего два дня тому назад

SpaceX вывела на орбиту 53 спутника Starlink. Предыдущий запуск Starlink состоялся всего два дня тому назад

Компания SpaceX сегодня в очередной раз запустила на орбиту ракету Falcon 9 со спутниками Starlink в качестве полезной нагрузки. На этот раз на орбиту доставлено 53 спутника – на 7 штук больше, чем во время прошлого запуска всего два дня тому назад. Правда, если прошлый запуск состоялся с площадки военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии, то сегодня ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Запуск состоялся в 09:38 по времени восточного побережья США (16:38 по московскому времени).


«Развертывание 53 спутников Starlink подтверждено – завершена шестая миссия SpaceX в этом месяце» – сказано в сообщении компании в Twitter.

С мая 2019 года SpaceX вывела в космос уже года более 2600 спутников. В настоящее время сеть Starlink доступна пользователям в Северной Америке, Европе и Австралии. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тысяч спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в 10 миллиардов долларов.

spacex Starlink
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.