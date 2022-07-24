SpaceX вывела на орбиту 53 спутника Starlink. Предыдущий запуск Starlink состоялся всего два дня тому назад

Компания SpaceX сегодня в очередной раз запустила на орбиту ракету Falcon 9 со спутниками Starlink в качестве полезной нагрузки. На этот раз на орбиту доставлено 53 спутника – на 7 штук больше, чем во время прошлого запуска всего два дня тому назад. Правда, если прошлый запуск состоялся с площадки военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии, то сегодня ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Запуск состоялся в 09:38 по времени восточного побережья США (16:38 по московскому времени).





«Развертывание 53 спутников Starlink подтверждено – завершена шестая миссия SpaceX в этом месяце» – сказано в сообщении компании в Twitter.

С мая 2019 года SpaceX вывела в космос уже года более 2600 спутников. В настоящее время сеть Starlink доступна пользователям в Северной Америке, Европе и Австралии. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тысяч спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в 10 миллиардов долларов.