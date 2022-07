SpaceX успешно вывела на орбиту 46 спутников Starlink. Это 32 миссия ракеты Falcon 9 в текущем году – при том, что за весь 2021 год был совершен 31 запуск Falcon 9

SpaceX два часа тому назад заявила об успешном развертывании 46 спутников Starlink на орбите, куда их доставила ракета Falcon 9. Для нее это уже 32 миссия в текущем году – при том, что за весь 2021 год был совершен 31 запуск. SpaceX превратила Falcon 9 в настоящий космический челнок, который, если брать усреднённо, бывает на орбите раз в 6 дней.





В начале текущего года SpaceX поставила невероятно амбициозную цель — запустить 52 миссии за год. Это количество запусков было обнародовано консультативной группой NASA по безопасности в январе с предупреждением о том, что SpaceX по-прежнему должна стремиться поддерживать безопасность в условиях возросших темпов. «NASA и SpaceX должны будут внимательно следить за тем, чтобы в 2022 году они не стали жертвами своего успеха», — заявил тогда бывший астронавт NASA и член Консультативной группы NASA по аэрокосмической безопасности Сэнди Магнус (Sandy Magnus). Но до сих пор SpaceX придерживалась своего графика, и в этом году у компании были только беспроблемные миссии (если говорить именно о ракете Falcon 9).

Что касается сегодняшнего запуска, то он был осуществлен с площадки военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии (второй запуск с этой площадки в течение 12 дней). Первая ступень приземлилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You. Компания запустила уже 2603 спутника Starlink, из них в рабочем состоянии – 2569. А сервис спутникового интернета Starlink работает уже в 36 странах.