SpaceX 1700 раз корректировала орбиты спутников Starlink из-за испытаний российской противоспутниковой ракеты

Компания SpaceX поделилась с FCС любопытным отчётом, касающимся спутников Starlink. Как оказалось, всего с декабря 2021 по конец мая 2022 года спутники Starlink суммарно выполнили 6873 манёвра для предотвращения столкновений.





Причин для этого было несколько, но основные: магнитная буря на Солнце в феврале 2022 года и испытание российской противоспутниковой ракеты в ноябре 2021 года.

К примеру, 3 февраля SpaceX запустила партию из 49 спутников, и 38 из них вынуждены были повторно опуститься ниже в атмосферу Земли, чтобы снизить влияние заряженных частиц. Тогда было зафиксировано, что частицы движутся со скоростью 662 км/с.

Что касается испытаний российской противоспутниковой ракеты, речь вовсе не о том, что ей пытались сбить спутники Starlink. Ракета была нацелена на старый советский спутник «Космос-1408», который успешно поразила. Но обломки спутника и ракеты на какое-то время остались на орбите, и именно из-за опасности столкновения с ними SpaceX пришлось корректировать орбиты своих спутников, и сделать это 1700 раз.

К слову, SpaceX реализует такие манёвры, если вероятность столкновения составляет всего 0,00001%, тогда как стандарт для отрасли — 0,0001%, то есть на порядок больше. В том числе из-за этого SpaceX приходится прибегать к корректировке орбит спутников так часто.