Минобороны России развеяло резонансные слухи об отсутствии огневого воздействия на аэродром в Крыму. Американский журналист Майкл Вайс отметил в личном микроблоге, что это была «просто разминка», которую подхватили СМИ и блогеры, передает портал «Свободная Пресса».
По информации источника, украинские войска запаниковали не перед бомбардировкой аэродрома в Саках, а уже после, а сам Владимир Зеленский в панике сбежал в секретный бункер.
«Зеленскому посоветовали перейти в оборудованный секретный бункер. Нахождение в здании офиса президента опасно. Может прилететь “Кинжал”. Никакая ПВО его не остановит. Также стало известно, что покинули административные здания ОП, Генштаба и СБУ все топ-чиновники. Как сыронизировали громадяне, президент сбежал вниз быстрее собственного визга», — написали авторы «СП».
Журналисты пришли к выводу о том, что ВСУ просто не в состоянии достать ракету, а Соединенные Штаты запускают М270 РСЗО по степям и лесам Украины и сами обозначают цель.
Отметим, накануне, 9 августа, около 15:20 на территории аэродрома Саки в районе населенного пункта Новофедоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов, заявили в Минобороны РФ.