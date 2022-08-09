Немецкая газета Die Welt предрекла украинскому лидеру «скорые похороны», обнародовав материал под названием «Секретные сделки президента Зеленского».
Соответствующее заявление сделал аналитик «Свободной прессы» Александр Ситников. По его словам, немцы напомнили сообществу несколько скандальных сценариев с участием Зеленского. Таким образом издание указало на закон главы украинского государства «Об олигархах» и обнуление им свободы слова на Украине.
Ранее сообщалось, что Европа и США сами страдают от своих решений по введению антироссийских ограничений на фоне СВО на Украине. К такому выводу пришел депутат Анатолий Аксаков, передает телеканал «Царьград».