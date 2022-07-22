Создателю украинской группы «Грибы» Бардашу пришлось бежать в Россию из-за угроз

Музыкант, создатель украинской группы “Грибы” Юрий Бардаш вынужден был бежать в Россию из-за угроз.
Об этом музыкант рассказал в своем Telegram-канале.
Последнее время Юрий Бардаш проживал в Грузии, но в последнее время ему стали поступать телефонные звонки с угрозами. Как сообщил музыкант, он приехал в Москву, где он себя чувствует “безопасно, спокойно и красиво”.
“Рюкзак был собран за пять минут. Два дня пересидел в горах Батуми, после вброд перешел границу Грузии и Абхазии, опыт незабываемый”, – рассказал Юрий.
Ранее фанаты украинского певца Макса Барских, активно критикующего Россию, подают коллективный иск в суд на организаторов концерта, который в итоге был отменен. Деньги за билеты им так и не вернули.