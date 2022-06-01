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Создатели тележурнала «Ералаш» выпустят документальный фильм о Борисе Грачевском

Создатели тележурнала «Ералаш» выпустят документальный фильм о Борисе Грачевском
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Создатели тележурнала «Ералаша» готовятся выпустить документальную картину, посвященную его основателю — покойному режиссеру Борису Грачевскому. Такое заявление сделал генеральный директор «Ералаша» Аркадий Григорян.

По словам гендиректора тележурнала, съемки документальной ленты уже начались. Григорян напомнил об огромной роли «Ералаша» в жизни покойного кинодеятеля.

«Вся его жизнь была связана с “Ералашем”, поэтому это будет документальный фильм и про киножурнал», — объяснил гендиректор тележурнала на пресс-конференции.

Бориса Грачевского не стало в январе 2021 года. Режиссер умер на 72-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции.

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