Создатели тележурнала «Ералаш» выпустят документальный фильм о Борисе Грачевском

Создатели тележурнала «Ералаша» готовятся выпустить документальную картину, посвященную его основателю — покойному режиссеру Борису Грачевскому. Такое заявление сделал генеральный директор «Ералаша» Аркадий Григорян.
По словам гендиректора тележурнала, съемки документальной ленты уже начались. Григорян напомнил об огромной роли «Ералаша» в жизни покойного кинодеятеля.
«Вся его жизнь была связана с “Ералашем”, поэтому это будет документальный фильм и про киножурнал», — объяснил гендиректор тележурнала на пресс-конференции.
Бориса Грачевского не стало в январе 2021 года. Режиссер умер на 72-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции.