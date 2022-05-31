создатели альтернативной платформы представили смартфон Murena One, который не следит за пользователями

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Организация e Foundation вот уже пять лет предлагает альтернативную платформу /e/OS. В последние несколько лет в Европе и Америке можно было купить смартфоны с предустановленной /e/OS. Однако это были сторонние смартфоны, на которой изначальное ПО было заменено на /e/OS.





Теперь в e Foundation представили свой собственный смартфон под названием Murena One.





/e/OS представляет собой форк LineageOS, одной из самых популярных неофициальных прошивок для смартфонов на основе Android. Девизом /e/OS стало «обез-Google-ливание» Android. Платформа /e/OS базируется на Android, но без предустановленных приложений и сервисов Google. Как отмечают разработчики, делается это ради безопасности — никакой слежки со стороны Google, отслеживания данных и постоянной настройки рекламы под вкусы пользователя. Разработчики заявляют:

Мы удалили множество фрагментов кода, которые отправляют ваши личные данные на удаленные серверы без вашего согласия. Мы не сканируем ваши данные на телефоне или в облачном пространстве, не отслеживаем ваше местоположение по сто раз в день и не собираем информацию о том, что вы делаете со своими приложениями.

Murena One станет доступен в июне в таких регионах, как США, Канада, Европа, Великобритания и Швейцария. Цена составляет 379 долларов или 346 евро, в зависимости от региона.





Как и все телефоны, которые продает e Foundation, Murena One поставляется без Google Play Store, Gmail, Chrome, Google Maps, Google Search и любого другого фирменного программного обеспечения, которое поставляется с большинством телефонов Android, продаваемых во всём мире, кроме Китая.

Что касается технических характеристик, то смартфон оснащается 6,53-дюймовым экраном IPS с разрешением 2242 x 1080 пикселей, врезанная фронтальная камера на 25 Мп, основная камера (48 Мп, 8 и 5 Мп). SoC MediaTek Helio P60, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4500 мА·ч, поддерживаются 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2 и NFC. Размеры составляют 161,8 х 76,9 х 8,9 мм, а весит смартфон 186 граммов.