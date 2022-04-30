Создатель российского маркетплейса NashStore просит Минцифры создать условия, которые обяжут Apple допускать использование в iOS альтернативных магазинов приложений

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С довольно интересным предложением выступили разработчики российского маркетплейса приложений NashStore: АНО «Цифровые платформы» просит Минцифры создать правовые условия, которые обяжут Apple допускать на свою платформу iOS альтернативные App Store маркетплейсы. Письмо с соответствующим предложением направлено главе ведомства Максуту Шадаеву.





«АНО “Цифровые платформы” обращаются к Вам с просьбой создать правовые условия, которые позволят обязать компанию Apple допускать на свою площадку альтернативные AppStore магазины приложений», – говорится в письме. Там же уточняется, что в ЕС сейчас идет разработка закона «О цифровых рынках», который, в случае принятия, обяжет Apple пускать на свою платформу альтернативные магазины приложений.

«Однако принятие этого закона в Европе не означает, что американская корпорация даст такую же возможность пользователям из России. В этой связи, чтобы не оказаться аутсайдерами цифровой среды, необходимо разработать закон, который обяжет Apple пустить на свою мобильную операционную систему альтернативные магазины приложений», – говорится в письме. В организации уточнили, что в случае появления возможности, ее специалисты готовы начать работать над созданием аналогичного сервиса для iOS. NashStore рассчитан на устройства на базе Android.

Напомним, несколько недель тому назад АНО «Цифровые платформы» попросило Минцифры включить NashStore в список программ, предустановленных на смартфоны россиян.