Создатель программы «Сам себе режиссер» Сергей Серебряный умер на 59-м году жизни

Будущий идейный вдохновитель целого ряда культовых программ на отечественном ТВ окончил ВГИК в 1984 году и до 1990 года работал директором на Мосфильме. Затем Сергей Серебряный стал продюсером в студиях «Имарт Видео» и «2В», прославившись известными телевизионными проектами.