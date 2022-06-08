Создатель программы «Сам себе режиссер» Сергей Серебряный умер на 59-м году жизни

Создатель популярных телепрограмм «Сам себе режиссер» и «Диалоги о животных» Сергей Серебряный скончался на 59-м году жизни. Некролог появился на сайте Академии Российского телевидения.
Обстоятельства и причины смерти продюсера не уточняются. Известно, что Серебряный умер за несколько недель до своего 59-летия.
Будущий идейный вдохновитель целого ряда культовых программ на отечественном ТВ окончил ВГИК в 1984 году и до 1990 года работал директором на Мосфильме. Затем Сергей Серебряный стал продюсером в студиях «Имарт Видео» и «2В», прославившись известными телевизионными проектами.