Создатель проекта «АнтиМедиаТеррор» Коровкин выступит на дискуссионном вечере штаба КИБЕР ФРОНТ Z

Новое мероприятие КИБЕР ФРОНТА Z начнется в 18:00 и продлится до 22:00. Дискуссионный вечер пройдет по адресу Университетская набережная, 25. Анонсы других мероприятий КИБЕР ФРОНТА Z можно узнать в тематической группе в социальной сети «ВКонтакте».