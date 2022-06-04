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Создатель проекта «АнтиМедиаТеррор» Коровкин выступит на дискуссионном вечере штаба КИБЕР ФРОНТ Z

Создатель проекта «АнтиМедиаТеррор» Коровкин выступит на дискуссионном вечере штаба КИБЕР ФРОНТ Z
Федеральное агентство новостей

Штаб КИБЕР ФРОНТА Z приглашает петербуржцев и гостей Северной столицы принять участие в дискуссионном вечере, запланированном на 4 июня.

Участники мероприятия обсудят статус российских добровольцев, отравившихся защищать Донбасс. Также в ходе дискуссионного вечера выступит создатель проекта «АнтиМедиаТеррор» Виктор Коровкин. Он представит свою новую работу «Мать добровольца».

Новое мероприятие КИБЕР ФРОНТА Z начнется в 18:00 и продлится до 22:00. Дискуссионный вечер пройдет по адресу Университетская набережная, 25. Анонсы других мероприятий КИБЕР ФРОНТА Z можно узнать в тематической группе в социальной сети «ВКонтакте».

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