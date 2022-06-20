Создатель «Беспринципных» Цыпкин поделился принципами здорового питания

«Бывает, я нарушаю собственные правила относительно здорового питания. Да, просто делаю это редко. А в остальном это минимум переработки, максимум приготовления в домашних условиях. Самая простая кухня — вот она и здоровая», — цитирует Цыпкина «Слово и Дело».