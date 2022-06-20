Создатель «Беспринципных» Цыпкин поделился принципами здорового питания

Автор сценария комедийного сериала «Беспринципные» Александр Цыпкин на площадке ПМЭФ заявил, что правильное питание необходимо для укрепления здоровья.
По его словам, здоровая пища — самая простая, она зачастую намного дешевле и доступнее фастфуда. В ней нет консервантов и ГМО, отметил писатель.
«Бывает, я нарушаю собственные правила относительно здорового питания. Да, просто делаю это редко. А в остальном это минимум переработки, максимум приготовления в домашних условиях. Самая простая кухня — вот она и здоровая», — цитирует Цыпкина «Слово и Дело».
Собеседник издания старается придерживаться здорового образа жизни. Несмотря на распространенный миф о том, что писатели часто злоупотребляют алкоголем, Цыпкин редко прибегает к спиртным напиткам. В творческой деятельности эта привычка вредит, а не помогает интересно писать, подытожил он.