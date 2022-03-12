Созданный Вашингтоном и Лондоном юридический казус лишил Украину суверенитета

Мнение экспертов
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Соединенные Штаты Америки и Великобритания еще до начала специальной операции России по денацификации и демилитаризации Украины создали опасный геополитический прецедент, направленный против Киева.

К такому выводу пришел известный политолог Юрий Городненко, проанализировав шаги стран Запада. В своей авторской статье, опубликованной на сайте информационного издания RenTV Городненко подробно рассказал о сложившейся в мире ситуации, а также объяснил, как Вашингтон и Лондон, создав юридический казус, лишили Украину суверенитета еще перед спецоперацией России.

Юрий Городненко в первую очередь напомнил, что в середине февраля страны Запада регулярно твердили об опасности, которая грозит Украине. Представители США и Великобритании заявляли о необходимости реализации определенных мер безопасности, связанных с обстановкой в украинских городах. Лондон и Вашингтон распорядились перенести свои посольства из Киева во Львов, чем буквально подставили украинских коллег.

По словам политолога, перенос дипломатических ведомств США и Великобритании из украинской столицы в другой город создал опасный юридический казус, который лишил Украину суверенитета. Так, согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года американские и британские власти фактически отказались признавать украинскую государственность.

«Такое понижение происходит, когда аккредитующее государство теряет суверенитет или, используя юридическую терминологию, в отношениях с ним исчезает «суверенное равенство», — объяснил эксперт.

Городненко подчеркнул, что Великобритания и США перед специальной операцией России по денацификации Украины буквально нанесли удар в спину украинским властям. С юридической точки зрения страны отказались от дипломатического признания Киева. Такое решение может грозить другими серьезными последствиями.

 
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