Создание аналога «Пушкинской карты» может помочь вывести индустрию фитнеса из кризиса

Представитель Ассоциации операторов фитнес-индустрии в Петербурге и Ленобласти Наталья Борулько рассказала о важности создания аналога «Пушкинской карты» в сфере спорта. По мнению специалиста, подобная мера поможет вывести индустрию из состояния стагнации.
По мнению Барулько, «Пушкинская карта» активно используется молодежью, поэтому она может привлечь новых клиентов в индустрию. Представитель ассоциации отметила, что сейчас новый проект находится в стадии активного обсуждения.
«Сейчас главный вопрос — чтобы нас поддержало Министерство финансов, которое выделяет деньги на проект. Если такая поддержка будет, то мы увидим значительное продвижение вперед. О сроках пока говорить сложно, но все возможное для скорейшего разрешения вопроса мы делаем», — заявила Барулько в беседе с «Петербургским дневником».
В ассоциации надеются, что новая инициатива поможет придать фитнесу характер социально значимой отрасли. Также Барулько отметила, что подобная поддержка от государства уже была оказана театрам и музеям, поэтому индустрия спорта тоже может рассчитывать на аналогичные меры.