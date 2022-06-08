Создание аналога «Пушкинской карты» может помочь вывести индустрию фитнеса из кризиса

«Сейчас главный вопрос — чтобы нас поддержало Министерство финансов, которое выделяет деньги на проект. Если такая поддержка будет, то мы увидим значительное продвижение вперед. О сроках пока говорить сложно, но все возможное для скорейшего разрешения вопроса мы делаем», — заявила Барулько в беседе с «Петербургским дневником».