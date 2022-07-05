создан полностью «отечественный» кремний для электроприборов

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Как отмечают в Ростехе, эта технология позволит заместить иностранное сырье при производстве электронных силовых приборов.





Материал создается в несколько этапов. Вначале из порошка металлургического кремния или из диоксида кремния синтезируется моносилан, из которого, в свою очередь, получают поликристаллический кремний. Именно на основе этого полуфабриката создается монокристаллический кремний.





Технология разработана на НПП «Салют» холдинга «Росэлектроника» совместно с Институтом физики микроструктур РАН и Институтом химии высокочистых веществ РАН по заказу Минпромторга России.





Генеральный директор НПП «Салют» Александр Бушуев рассказал: