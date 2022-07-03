Создан имплант, который снимет боль без лекарств и не вызовет привыкания

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В Северо-Западном университете США разработали имплант, который может блокировать сигналы боли без лекарств. Это устройство может помочь в критических ситуациях — после ампутации конечностей, трансплантации нервов или при операции на позвоночнике.





Система включает в себя сам имплант из мягкого эластичного полимера с микроканалами. К нему подключается насос для жидкого хладагента и система управления. Насос подаёт охлаждающую жидкость, которая при испарении будет снижать температуру и «замораживать» целевые нервы, блокируя прохождение сигналов боли.

Утверждается, что это похоже по ощущениям на онемение кончики пальцев на улице в холодную погоду. Такой имплант создан из водорастворимых и биосовместимых материалов, то есть в организме он со временем распадётся без следа. Ожидается, что на это потребуется несколько недель.

Помимо этого, его использование не вызывает привыкания, а значит, не требуется увеличение доли опиоидов. Правда, такой подход блокирует все типы нервных волокон, в том числе связанные с мышцами. Потому методика может привести к мышечной слабости.

Имплант уже протестировали на крысах, теперь исследователи хотят получить разрешение на испытания на людях.

А ранее учёные из России создали сплав железа и кремния для сращивания переломов. Импланты из него можно печатать на 3D-принтере.