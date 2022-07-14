Создан автомобильный электродвигатель с масляным охлаждением, который не перегревается и постоянно развивает более 90% своей пиковой мощности

Ведущий поставщик автозапчастей Mahle анонсировал новаторский двигатель с «превосходным непрерывным крутящим моментом» (SCT) для электромобилей, способный непрерывно развивать более 90% своей пиковой мощности без перегрева — и он будет работать без магнитов.

Электродвигатели, в отличие от двигателей внутреннего сгорания, часто имеют отдельные значения пиковой и постоянной (или номинальной) мощности. Это связано с тем, что их эксплуатация в течение длительного времени может генерировать достаточно тепла, чтобы повредить компоненты, поэтому производители встраивают системы теплового ограничения, которые снижают выходную мощность до постоянного уровня, когда они начинают перегреваться.





Например, двигатель в электрическом мотоцикле Ox Patagonia при пиковой мощности 11 кВт настолько плохо охлаждается, что может выдерживать непрерывную мощность только 6 кВт, что составляет 55% от пиковой мощности. С другой стороны, новый двигатель EMCE от Energica развивает пиковую мощность 126 кВт, но может выдерживать постоянную мощность 110 кВт (87% пиковой мощности) благодаря очень эффективной системе охлаждения.

Mahle говорит, что новый двигатель SCT выводит ситуацию на новый уровень, обеспечивая постоянную номинальную мощность более 90% от пиковой. В нем используется инновационная система охлаждения маслом. При необходимости отводимое тепло может быть собрано для использования в других местах вокруг автомобиля или отведено через радиатор.





Результатом, по словам компании, стал исключительно компактный, легкий и эффективный электродвигатель, способный справляться с устойчивыми ситуациями с высокой мощностью, которые ранее требовали гораздо более крупных двигателей с гораздо более высокой номинальной пиковой мощностью. Это, по словам Мале, двигатель, который может тянуть большой электрический грузовик по длинному крутому горному перевалу, не теряя мощности, или выдерживать серьезные нагрузки на гоночной трассе в спортивном автомобиле.

Использование двигателей меньшего размера приводит и к другим преимуществам: для их изготовления требуется меньше материалов, снижается цена, и они меньше весят, что увеличивает соотношение мощности к массе по меркам спортивных автомобилей, а также грузоподъемность тяжелого тягача. Mahle утверждает, что двигатель SCT подходит для легковых и грузовых автомобилей, строительных машин и тракторов.

Двигатель SCT будет представлен на IAA Transportation в Ганновере в сентябре этого года.