«Создают живой щит»: Журавко раскусил коварный план Киева по «нехватке» топлива в стране

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко выложил в личный Telegram-канал удивившее многих видео с подъезда к украинской заправке. Перед въездом к бензоколонкам растянулась километровая очередь.
Как подчеркнул Журавко, подобная ситуация является прямой демонстрацией тотального дефицита топлива в стране.
«Водители занимают очередь в 6 утра, и только к 10 часам им удается заправить свой автомобиль. Ситуация остается сложной несмотря на заверения киевских властей об увеличении поставок из ЕС» — отметил украинский политик.
Он также отметил, что среди самих жителей Украины начали ходить слухи, что бензин на заправках есть, однако он зарезервирован под нужды теробороны и ВСУ.
Помимо этого, Журавко уверен, что подобная версия является лишь предлогом для того, чтобы простые граждане не смогли выехать за пределы страны и стали «живым щитом».
Отметим, ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в стране наблюдаются проблемы с топливом, есть лимиты и очереди на заправках.