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    «Создают живой щит»: Журавко раскусил коварный план Киева по «нехватке» топлива в стране

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    «Создают живой щит»: Журавко раскусил коварный план Киева по «нехватке» топлива в стране

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    pixabay.com

    Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко выложил в личный Telegram-канал удивившее многих видео с подъезда к украинской заправке. Перед въездом к бензоколонкам растянулась километровая очередь.

    Как подчеркнул Журавко, подобная ситуация является прямой демонстрацией тотального дефицита топлива в стране.

    «Водители занимают очередь в 6 утра, и только к 10 часам им удается заправить свой автомобиль. Ситуация остается сложной несмотря на заверения киевских властей об увеличении поставок из ЕС» — отметил украинский политик.

    prt scr telegram.org/ Алексей Журавко
    prt scr telegram.org/ Алексей Журавко

    Он также отметил, что среди самих жителей Украины начали ходить слухи, что бензин на заправках есть, однако он зарезервирован под нужды теробороны и ВСУ.

    Помимо этого, Журавко уверен, что подобная версия является лишь предлогом для того, чтобы простые граждане не смогли выехать за пределы страны и стали «живым щитом».

    Отметим, ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в стране наблюдаются проблемы с топливом, есть лимиты и очереди на заправках.

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