Союзы журналистов России и ЛНР заключили соглашение о сотрудничестве

Представители правительства ЛНР заявили, что медиафорум прошел в Луганске. В ходе его проведения было подписано соглашение между союзами журналистов России и ЛНР, в рамках которого организации заявили о начале сотрудничества. Отмечается, что со стороны российской организации соглашение подписал телеведущий Владимир Соловьев.