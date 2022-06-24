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Союзы журналистов России и ЛНР заключили соглашение о сотрудничестве

Союзы журналистов России и ЛНР заключили соглашение о сотрудничестве
pxhere.com

Представители союзов журналистов России и Луганской Народной Республики приняли участие на медиафоруме «Журналистика без границ». В его рамках между организациями было подписано соглашение о сотрудничестве, сообщает РИА Новости.

Представители правительства ЛНР заявили, что медиафорум прошел в Луганске. В ходе его проведения было подписано соглашение между союзами журналистов России и ЛНР, в рамках которого организации заявили о начале сотрудничества. Отмечается, что со стороны российской организации соглашение подписал телеведущий Владимир Соловьев.

Вооруженные силы России проводят специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Она направлена на обеспечение безопасности населения Луганской и Донецкой народных республик. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что проведение СВО — вынужденная мера.

журналистика соглашение сотрудничество союз журналистов
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