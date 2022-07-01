Союзные войска ЛНР и РФ продолжают зачищать Новодружеск от украинских националистов

Военнослужащие Народной милиции ЛНР совместно с российскими войсками продолжают успешно продвигаться в районе населенного пункта Новодружеское. Об этом сообщил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.
По данным дипломата, союзные силы НМ ЛНР и ВС РФ уже вошли в город и проводят мероприятия по зачистке жилых кварталов от украинских националистов.
«В Новодружеске союзные войска активно продвигаются и зачищают город от нацистских формирований», — констатировал Мирошник.
Ранее представители Народной милиции ЛНР сообщали об освобождении населенных пунктов Приволье и Шипиловка, расположенных недалеко от Лисичанска.