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Союзные войска ЛНР и РФ продолжают зачищать Новодружеск от украинских националистов

Союзные войска ЛНР и РФ продолжают зачищать Новодружеск от украинских националистов
Федеральное агентство новостей

Военнослужащие Народной милиции ЛНР совместно с российскими войсками продолжают успешно продвигаться в районе населенного пункта Новодружеское. Об этом сообщил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

По данным дипломата, союзные силы НМ ЛНР и ВС РФ уже вошли в город и проводят мероприятия по зачистке жилых кварталов от украинских националистов. 

«В Новодружеске союзные войска активно продвигаются и зачищают город от нацистских формирований», — констатировал Мирошник.

Ранее представители Народной милиции ЛНР сообщали об освобождении населенных пунктов Приволье и Шипиловка, расположенных недалеко от Лисичанска.

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