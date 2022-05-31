Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР освободили от украинских националистов села Диброва и Старый Караван

Военнослужащие Народной милиции ДНР совместно с подразделениями ВС РФ продолжают успешно выполнять задачи по освобождению Донбасса, заявили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
По данным ведомства, ополченцам удалось освободить от украинских националистов села Диброва и Старый Караван на севере республики.
«По состоянию на 30 мая 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил РФ освободила и установила полный контроль над 222 населенными пунктами, включая Диброву и Старый Караван», — говорится в официальном сообщении Штаба.
Также пресс-служба ведомства отметила, что в настоящий момент союзные войска ВС РФ и НМ ДНР продвигаются в сторону Славянска, где идут ожесточенные бои.
Ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в скором времени россияне без препятствий смогут попадать в Крым через Украину, пишет Infox.