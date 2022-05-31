Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР освободили от украинских националистов села Диброва и Старый Караван

«По состоянию на 30 мая 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил РФ освободила и установила полный контроль над 222 населенными пунктами, включая Диброву и Старый Караван», — говорится в официальном сообщении Штаба.