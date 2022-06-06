Союзные силы НМ ЛНР и ВС РФ уничтожили понтонную переправу ВСУ через Северский Донец

Военнослужащие Народной милиции ЛНР совместно с российскими войсками продолжают спецоперацию по защите и освобождению Донбасса. Об этом сообщает представитель ведомства Андрей Марочко.
Согласно информации офицера, силы республики уничтожили понтонную переправу Вооруженных сил Украины через реку Северский Донец в Донбассе. По ней украинская армия планировала форсировать реку, однако осуществить задуманное у них не получилось.
«Эта попытка не удалась, поскольку понтонная переправа была уничтожена нашими войсками», — констатировал Марочко.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что одной из главных целей спецоперации на Украине стала защита и освобождение Донбасса от украинских националистов, пишет Infox.