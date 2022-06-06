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Союзные силы НМ ЛНР и ВС РФ уничтожили понтонную переправу ВСУ через Северский Донец

Союзные силы НМ ЛНР и ВС РФ уничтожили понтонную переправу ВСУ через Северский Донец
Федеральное агентство новостей

Военнослужащие Народной милиции ЛНР совместно с российскими войсками продолжают спецоперацию по защите и освобождению Донбасса. Об этом сообщает представитель ведомства Андрей Марочко.

Согласно информации офицера, силы республики уничтожили понтонную переправу Вооруженных сил Украины через реку Северский Донец в Донбассе. По ней украинская армия планировала форсировать реку, однако осуществить задуманное у них не получилось.

«Эта попытка не удалась, поскольку понтонная переправа была уничтожена нашими войсками», — констатировал Марочко.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что одной из главных целей спецоперации на Украине стала защита и освобождение Донбасса от украинских националистов, пишет Infox.

вс рф ВСУ Донбасс ЛНР
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