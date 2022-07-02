«Союзмультфильм» отсудил у латвийского канала права на Пингвиненка Лоло

Студия «Союзмультфильм» отсудила права на персонажа мультсериала «Приключения Пингвиненка Лоло». Суд признал, что латвийский телеканал «Пингвин ЛоЛо» использовал этого героя незаконно.
Об итогах слушаний по делу сообщила пресс-служба «Союзмультфильма». Ранее «Пингвин ЛоЛо» использовал изображение пингвиненка как логотип. Российская студия заявила об своих исключительных правах на персонажа в 2019 году. Юрист Антон Стружков отметил, что компания в будущем продолжит пресекать попытки незаконно использовать их контент.
«Наша позиция соответствует всем нормам национального и международного права, об этом говорит тот факт, что суд из раза в раз занимает нашу сторону», — подчеркнул правозащитник.
Мультфильм «Приключения пингвиненка Лоло» вышел в 1986 году. Над этим проектом «Союзмультфильм» и «Совинфильм» работали вместе с представителями студий «Лайфвок Корпорейшн» и «Аист Корпорейшн», пишет «Царьград».