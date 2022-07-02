«Союзмультфильм» отсудил у латвийского канала права на Пингвиненка Лоло

Об итогах слушаний по делу сообщила пресс-служба «Союзмультфильма». Ранее «Пингвин ЛоЛо» использовал изображение пингвиненка как логотип. Российская студия заявила об своих исключительных правах на персонажа в 2019 году. Юрист Антон Стружков отметил, что компания в будущем продолжит пресекать попытки незаконно использовать их контент.