Современный семиместный практически 5-метровый кроссовер по цене Niva Legend. В Китае представлен Sinotruk VGV U70

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Известный в Китае производитель грузовиков Sinotruk представил недорогой автомобиль, от которого, при его сочетании характеристик, размеров и цены, многие не отказались бы и в России. Автомобиль называется VGV U70, и стоит он в Китае от 13 300 долларов. Примерно такую же сумму в долларовом эквиваленте сейчас нужно отдать за трехдверную Niva Legend.













За эти деньги покупатель получает авто с турбированным двигателем 1,5 л мощностью 156 л.с., механической КПП и передним приводом. Впрочем, полного привода нет и в топовой версии. Зато внутри просторно: длина автомобиля составляет 4825 мм, ширина – 1870 мм, высота – 1691 мм (колесная база – 2800 мм). Есть две схемы размещения внутри: 5- и 7-местная для больших семей. Опционально автомобиль может быть оснащен АКПП.









Внутри – два 10-дюймовых экрана (один из них в составе цифровой приборной панели), система удаленного запуска двигателя и включения кондиционера (со смартфона), ряд помощников движения (спуска с горы, подъема в гору и т.д.). Стоимость топовой версии кроссовера – 17 000 долларов.