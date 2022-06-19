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Современный дорогой складной флагманский смартфон с аккумулятором ёмкостью всего 2800 мА•ч. Таким якобы будет Motorola Razr 3

Современный дорогой складной флагманский смартфон с аккумулятором ёмкостью всего 2800 мА•ч. Таким якобы будет Motorola Razr 3

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Складной смартфон Motorola Razr 3 не сможет похвастаться хорошей автономностью. 


Согласно данным источника, аппарат получит аккумулятор ёмкостью всего 2800 мА•ч. Это столько же, сколько у текущей модели Razr 5G. У первого гибкого Razr ёмкость аккумулятора и вовсе составляла всего 2500 мА•ч. 

Для сравнения, у Samsung Galaxy Z Flip3 ёмкость равна 3300 мА•ч, а у Flip4, согласно имеющимся данным, она будет уже 3700 мА•ч. То есть почти на 1000 мА•ч больше, чем у Razr 3, а это прямые конкуренты. 

Что касается остальных параметров, источник говорит о SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1, 12 ГБ ОЗУ, 120-герцевом экране диагональю 6,7 дюйма, 32-мегапиксельной фронтальной камере и основной разрешением 50 Мп.  

Источником выступает известный инсайдер Digital Chat Station, который, в частности, первым точно сообщил характеристики и даты выхода Redmi K30, K40, Xiaomi Mi 10 и Mi 11. 

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моторола
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