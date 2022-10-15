Современный 70-дюймовый 4К-телевизор за 305 долларов. В Китае стартуют продажи Redmi A70

В Китае в продажу поступает новый недорогой телевизор Redmi: Redmi A70 оценен в 305 долларов для первых покупателей.





Телевизор заключен в корпус с металлической рамкой. 70-дюймовая панель с разрешением 4К обеспечивает охват 78% цветового пространства DCI-P3. Максимальная яркость составляет 300 кд/кв.м, статическая контрастность – до 5000 : 1.





В основе аппаратной платформы лежит SoC с четырехъядерным CPU Arm Cortex-A35. Процессор соединен с 1,5 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти. Интегрированный адаптер Wi-Fi работает на частоте 2,4 ГГц. Звуковая подсистема представлена парой 10-ваттных динамиков.