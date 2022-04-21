Современный стильный смартфон с самым богатым комплектом поставки на сегодня, поддержкой 5G и NFC за 200 долларов. Представлен Blu F91

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Американская компания Blu представила свой первый смартфон с поддержкой сетей пятого поколения, который предлагает отличное соотношение цены и характеристик. Рекомендуемая производителем розничная цена Blu F91 составляет 300 долларов, но при первой молниеносной распродаже эта цена снизится до 200 долларов.





Смартфон построен на базе однокристальной системы MediaTek Dimensity 810, которая сочетается с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, а также слотом для карт памяти microSD (официально поддерживаются карты ёмкостью до 256 ГБ).

Blu F91 оснащен большим 6,8-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением 1080 x 2460 пикселей с соотношением сторон 20:9. Отверстие в экране вмещает 16-мегапиксельную селфи-камеру, которая может распознавать пользователей. Также сбоку установлен сканер отпечатков пальцев.





В основной камере установлен 48-мегапиксельный сенсор Samsung GM1. Камера поддерживает ночной режим с многокадровым шумоподавлением. Также у нас есть сверхширокоугольная камера с углом обзора 115° и датчиком разрешением 5 Мп. Дополнительно установлены макрокамера на 2 МП и датчик глубины на 2 МП.

Смартфон оснащен аккумулятором ёмкостью 5000 мА•ч, которого хватит на 3 дня регулярного использования. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт, а также беспроводную зарядку мощностью 10 Вт. Он поддерживает NFC для мобильных платежей. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 11 из коробки.





В комплект поставки входят зарядное устройство, кабель USB-C, гарнитура, защитное стекло и прочный чехол. Сегодня подобное является огромной редкостью.