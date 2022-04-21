    В тренде

    «Современник» исключил из труппы Чулпан Хаматову

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    «Современник» исключил из труппы Чулпан Хаматову

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Агентство «Москва» / Кирилл Зыков

    Театр «Современник» исключил актрису Чулпан Хаматову из
    состава труппы, а также удалил иную информацию о ней с официального сайта. Имя
    артистки больше не числится в спектаклях.

    Хаматова вместе с детьми переехала в Латвию, а затем подтвердила слухи об эмиграции. После переезда артистке предложили работу в
    местном театре. В итоге ее исключили из труппы «Современника», пишет
    Федеральное агентство новостей.

    После отъезда из РФ Хаматова призналась в интервью латвийскому
    телевидению, что считает бредом звание «Народная артистка России» и даже готова
    от него отказаться.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »