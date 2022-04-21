«Современник» исключил из труппы Чулпан Хаматову

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Театр «Современник» исключил актрису Чулпан Хаматову из
состава труппы, а также удалил иную информацию о ней с официального сайта. Имя
артистки больше не числится в спектаклях.
Хаматова вместе с детьми переехала в Латвию, а затем подтвердила слухи об эмиграции. После переезда артистке предложили работу в
местном театре. В итоге ее исключили из труппы «Современника», пишет
Федеральное агентство новостей.
После отъезда из РФ Хаматова призналась в интервью латвийскому
телевидению, что считает бредом звание «Народная артистка России» и даже готова
от него отказаться.
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