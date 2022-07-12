совместная миссия Роскосмоса и ЕКА ExoMars – все. Глава ЕКА заявил о прекращении сотрудничества с Роскосмосом

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Совет управляющих Европейского космического агентства (ЕКА) принял решение о прекращении сотрудничества с Роскосмосом по программе ExoMars. Об этом сообщил генеральный директор агентства Йозеф Ашбахер.





«Сегодня совет ЕКА обсудил ровер и посадочную платформу миссии “ЭкзоМарс”, признав, что обстоятельства, которые привели к приостановке сотрудничества с Роскосмосом, – конфликт на Украине и принятые в этой связи санкции – продолжают преобладать, – написал он в своем аккаунте в Twitter. – Как следствие, совет поручил мне официально прекратить приостановленное в настоящее время сотрудничество с Роскосмосом по роверу и платформе “ЭкзоМарс”. Новые идеи о дальнейших действиях с другими партнерами будут представлены на брифинге для СМИ 20 июля, подробности будут позже».

В пресс-службе Роскосмоса заявили, что пока не получили официального уведомления от ЕКА о прекращении сотрудничества по ExoMars. Но российскому космическому ведомству сейчас в любом случае придется договариваться о возвращении на родину десантного марсианского модуля «Казачок».