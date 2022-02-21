Совфед России рассмотрит решение о признании ЛДНР 22 февраля

Решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик будет рассмотрено завтра, 22 февраля. Об этом сообщили в Совете Федерации России.

Ранее соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Также был заключен договор с главой ЛНР Леонидом Пасечником. Он предполагает дружбу, сотрудничество и взаимопомощь между странами. Заседание Совфеда по этому вопросу пройдет в закрытом формате.

Вопрос признания суверенитета Донецкой и Луганской народных республик Владимир Путин ранее поднял на совещании с Совбезом РФ. О соответствующем решении российского лидера также попросили главы ЛДНР.

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