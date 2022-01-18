Совфед рассмотрит новую уголовную статью о мошенничестве в сфере ритуальных услуг

Уголовная ответственность может грозить за мошенничество в сфере ритуальных услуг. С предложением ввести в УК новую статью выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

По его словам, законодательство гарантирует гражданам бесплатное получение целого ряда услуг в сфере похоронного дела, связанных с погребением умерших родственников. Однако часто работники ритуальных агентств, моргов или кладбищ пытаются нажиться на людском горе.

Поэтому, как считает Орлов, необходимо принять строгие меры по данной ситуации. Письмо с просьбой рассмотреть предложение о новой уголовной статье о мошенничестве в сфере ритуальных услуг направлено председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, передают «Известия».

Согласно документу, преступники должны будут выплатить штраф до 300 тысяч рублей, иначе им будет грозить лишение свободы до четырех лет. За аналогичное мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору или в крупном размере Орлов предлагает наказывать штрафом суммой до миллиона рублей или лишением свободы до восьми лет.

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