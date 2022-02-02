Совфед предложил депортировать и лишать гражданства торговцев незаконным алкоголем

Совфед предложил депортировать и лишать гражданства торговцев незаконным алкоголем Новости
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Производителей и продавцов суррогатного алкоголя в России могут лишать ранее полученного гражданства с последующим выдворением из страны. С таким предложением выступили в Совфеде.

Соответствующие поправки сенаторы намерены внести ко второму чтению закона «О гражданстве Российской Федерации». В случае положительного ответа оборот и торговлю незаконным алкоголем могут внести в список преступлений, совершение которых карается лишением гражданства. Об этом в беседе с ТАСС рассказал первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

«Мы хотим добавить незаконное производство и оборот алкогольной продукции, которые приводят к летальным последствиям, тяжелым последствиям для здоровья граждан или для бюджетно-финансовой системы страны. К таким гражданам также надо принимать меры по депортации, это мы тоже предлагаем», — отметил сенатор.

Статистика МВД показывает, что от общего числа производителей суррогатного спиртного 75% приходится на граждан стран ближнего зарубежья. Если поправки будут приняты в Совфеде, то их внесут на рассмотрение в Госдуму.

 
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