Совфед: отказ стран G7 платить за газ рублями приведет к остановке поставок

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Россия прекратит
поставки газа в страны G7, если те откажутся платить за него рублями. Так
заявил зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван
Абрамов.
Российская сторона
выдвинула свои условия по поставкам газа, и они являются выполнимыми. Абрамов
напомнил, что у стран G7 нет препятствий для покупки рубля.
«Если наше условие
— платить в рублях, то, значит, оплачивать надо в рублях. У них достаточно
возможностей купить для этого рубли, на любой бирже можно это сделать моментально»,
— цитирует его РИА
Новости.
Государства G7
ранее решили призвать местные компании отказываться от рублевых счетов за
поставки российского газа. В Кремле в ответ заявили, что Москва не будет
поставлять голубое топливо бесплатно.
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