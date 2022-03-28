Совфед: отказ стран G7 платить за газ рублями приведет к остановке поставок

Patrick Pleul/dpa/Global Look Press Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Россия прекратит
поставки газа в страны G7, если те откажутся платить за него рублями. Так
заявил зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван
Абрамов.

Российская сторона
выдвинула свои условия по поставкам газа, и они являются выполнимыми. Абрамов
напомнил, что у стран G7 нет препятствий для покупки рубля.

«Если наше условие
— платить в рублях, то, значит, оплачивать надо в рублях. У них достаточно
возможностей купить для этого рубли, на любой бирже можно это сделать моментально»,
— цитирует его РИА
Новости. 

Государства G7
ранее решили призвать местные компании отказываться от рублевых счетов за
поставки российского газа. В Кремле в ответ заявили, что Москва не будет
поставлять голубое топливо бесплатно.

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