Советы для женщин от Ива Сен-Лорана

Каждая девушка хочет выглядеть привлекательно. Знаменитый французский модельер Ив Сен-Лоран однажды сказал: «Мода не просто делает женщин красивыми, она дает им уверенность в себе».

Даже если вы мало что слышали об этом эксперте в мире моды, скорее всего, вы знакомы со стилем унисекс. Именно Сен-Лоран его основатель. Хочу познакомить вас с советами этого знаменитого модельера, которые помогут обрести большую уверенность в собственной красоте.

8 советов Ива Сен-Лорана, вселяющих уверенность

Мода создана для людей, элегантность должна быть образом жизни

Модельер всегда говорил, что чувство элегантности отличается от снобизма (поведения, которое присуще людям, восхищающимся высшим обществом, подражающим их манерам и вкусам). Мода всегда создавалась для человека, а весь пафос, царящий во время показов — лишь мишура. Великими дизайнеры стали именно благодаря людям, которые носили их творения.

Элегантность в том, чтобы надеть платье и быть в нем красивой, чувствовать себя комфортно. Нужно окружать себя красивым обществом и вещами. Это так же важно, как правильно питаться и заниматься спортом.

Не забываем о женственности, одеваемся в счастье

Конечно, многие женщины скажут, что одеваются только для себя, но где-то в глубине души каждой хочется, чтобы на нее обратили внимание. Поэтому даже одежда оверсайз должна показывать хрупкость, кюлоты — стройность ног, а вещи стиля унисекс — отличительные черты женского силуэта.

Дизайнер Ив Сен-Лоран отмечал, что разнообразие расцветок, узоров, ароматов и текстиля создано для того, чтобы сделать нас, женщин, счастливее. Мужчинам может казаться, что туфли, платья, сумки и прочие аксессуары бесполезны, но для нас они — возможность быть довольными собой, чувствовать удовлетворение. Мода помогает поднимать настроение и дарует вдохновение.

Ухоженность очень важна, для красоты нужен минимум

Модельер как-то сказал: «Если тело женщины ухожено, всегда найдется тот, кто купит ей норковую шубу». Если в течение месяцев лишать себя возможности побывать в салоне красоты, на приеме у косметолога или просто делать домашние процедуры, можно легко утратить женственность. При этом наша внутренняя красота останется скрытой. А ее нужно транслировать наружу, регулярно ухаживая за собой.

Для настоящего счастья и элегантности достаточно идти под руку с любимым человеком в простом черном свитере и черной юбке. Стиль одежды и ее количество — лишь дополнение, без которого можно обойтись, если чувства искренние, а вещи хорошо скроены.

В то же время модельер заверял, что его творения смогут обеспечить приятные моменты жизни, хотя бы чуточку заменить объятия любимого и подарить удовольствие от соприкосновения с дизайнерским изделием.

Уделяем должное внимание гардеробу

Сен-Лоран сказал, что гардероб должен быть образом жизни. Вещи окружают нас повсюду, они с нами в печальные и радостные моменты, когда мы здоровы и когда болеем. Бывает, что обувь оказывается даже более верной, чем люди. Одежда окружает комфортом и красотой, но в отличие от нее человек способен подарить нежность, заботу и любовь. Поэтому при выборе вещей нужно прикладывать ум и сердце, тогда наша повседневность будет звучать гармонично.

Джинсы — универсальная философия

Дизайнер восхищался практичностью, простотой и привлекательностью джинсов. Они всегда в моде. Если вы хотите купить пару из денима, то обратите внимание на клеш, герлфренд или на модели по щиколотку с необработанным низом.

Советы для женщин от Ива Сен-Лорана практичны в течение десятилетий. Стили и тренды меняются, а индивидуальность и уверенность в себе остаются навсегда.

Советы для женщин от Ив Сен-Лорана помогут вам обрести большую уверенность себе, взрастить чувство особенного стиля и гармонично совмещать индивидуальность с элегантностью.

