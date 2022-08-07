Советский «Шерлок Холмс» возмутил британцев отсылками к коммунизму

Снятый в СССР телеспектакль про приключения Шерлока Холмса по мотивам «Долины страха» с Сергеем Юрским в главной роли привел в возмущение британские СМИ. Об этом рассказали авторы портала КИНОАФИША.
Для англичан как для типичных представителей западной культуры «нет страшнее зверя», чем коммунизм и даже небольшие его упоминания. Так, британские журналисты обратили внимание на «красные» отсылки в советской «Долине смерти». В одной из сцен доктор Ватсон, роль которого исполнил Михаил Данилов, читает газету Morning Star. Стоит уточнить, что это издание считалось рупором Коммунистической партии Великобритании. Одного вида обложки хватило, чтобы подвергнуть сомнению ценности и жизненные устои персонажа, назвав его коммунистом.
«Московское телевидение, видимо, считает, что доктор Ватсон, друг Шерлока Холмса, был тайным коммунистом», — писали авторы The Times.
Возмущение обозревателей подхватили и другие британские коллеги, отмечавшие, что Ватсон в телеспектакле преподнесли как «красного».