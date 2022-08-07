Советский «Шерлок Холмс» возмутил британцев отсылками к коммунизму

Для англичан как для типичных представителей западной культуры «нет страшнее зверя», чем коммунизм и даже небольшие его упоминания. Так, британские журналисты обратили внимание на «красные» отсылки в советской «Долине смерти». В одной из сцен доктор Ватсон, роль которого исполнил Михаил Данилов, читает газету Morning Star. Стоит уточнить, что это издание считалось рупором Коммунистической партии Великобритании. Одного вида обложки хватило, чтобы подвергнуть сомнению ценности и жизненные устои персонажа, назвав его коммунистом.